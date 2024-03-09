السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

هنا مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي برومو وبوسترات مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني خلال الفترة الراهنة، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، على منصات وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

من المقرر أن يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان المقبل 2024، وذلك من اليوم الأول في الشهر الكريم، على شاشات وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان المقبل 2024 عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.


قصة مسلسل عتبات البهجة

وقصة مسلسل عتبات البهجة تدور حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

مسلسلات رمضان 2024

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.


أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشارك في مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عدد كبير من نجوم الفن وهم: 

  • يحيي الفخراني
  • جومانا مراد
  • صلاح عبدالله
  • عنبة
  • خالد شباط
  • صفاء الطوخي
  • هنادي مهنا
  • سما إبراهيم
  • هشام إسماعيل
  • عمرو صحصاح
  • وفاء صادق
  • حازم إيهاب
  • يوسف عثمان
  • ليلى عز العرب
  • علاء مرسي
  • علاء زينهم
  • محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين
  • العمل من سيناريو وحوار ومعالجة درامية الدكتور مدحت العدل
  • إخراج مجدي أبو عميرة
  • إنتاج العدل جروب.

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