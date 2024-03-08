الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يعود الفنان القدير يحيي الفخراني ليشارك في موسم دراما رمضان بـ مسلسل عتبات البهجة بعد غياب عامين، والذي يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة تزامنا مع شهر رمضان الكريم، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

 

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

بضع أيام قليلة هي ما تفصلنا على عرض مسلسل “عتبات البهجة” للنجم يحيي الفخراني، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان القادم 2024، الذي يحل بعد بضعة أيام، لذا يتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل عتبات البهجة تحديدًا.

ومن المقرر، عرض أولى حلقات مسلسل عتبات البهجة بطولة النجم يحيى الفخراني يوم 11 مارس 2024 الموافق 1 رمضان.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قنوات الشركة المتحدة والتي أعلنت عن عرض المسلسل على  قنوات: DMC، وDMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

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قصة مسلسل عتبات البهجة

وقصة مسلسل عتبات البهجة تدور حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل عتبات البهجة من بطولة النجم يحيى الفخراني ويشاركه البطولة كل من النجوم جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، ومسلسل عتبات البهجة من سيناريو وحوار ومعالجة درامية الدكتور مدحت العدل، ومن إخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج العدل جروب.

 

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