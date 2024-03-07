الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

في النصف الأول من رمضان أم في النصف الثاني.. تعرف على موعد مسلسل عتبات البهجة

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل عتبات البهجة

بضع أيام قليلة هي ما تفصلنا على عرض مسلسل “عتبات البهجة” للنجم يحيي الفخراني، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان القادم 2024، الذي يحل بعد بضعة أيام، لذا يتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل عتبات البهجة تحديدًا.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة 

ومن المقرر، عرض أولى حلقات مسلسل عتبات البهجة بطولة النجم يحيي الفخراني يوم 11 مارس 2024 الموافق 1 رمضان.

قنوات عرض عتبات البهجة

أما قنوات عرض فهي قنوات: DMC، وDMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

قصة مسلسل عتبات البهجة

وقصة مسلسل عتبات البهجة تدور حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيي الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

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 تتوطد علاقة الانصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

وخلال أحداث المسلسل يصبح الأنصاري إنفلونسر ويقدم للشباب محتوى يتضمن رسالة هادفة، وهى "أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح".

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل عتبات البهجة من بطولة النجم يحيي الفخراني ويشاركه البطولة كل من النجوم جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، ومسلسل عتبات البهجة من سيناريو وحوار ومعالجة درامية الدكتور مدحت العدل، ومن إخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج العدل جروب.

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