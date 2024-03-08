مسلسلات رمضان 2024.. أشرار حول حسن الرداد في مسلسل محارب.. ما القصة؟

ينافس الفنان حسن الرداد بـ مسلسل محارب في موسم مسلسلات رمضان 2024، والذي يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة، على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

يعرض مسلسل محارب بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من شهر رمضان 2024 ويعد مسلسل محارب من المسلسلات المنتظرة في موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث ينتمي العمل لدراما الأكشن والساسبنس.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل محارب

اعلنت شبكة قنوات cbc الفضائية عن عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد عن عرض حلقات مسلسل محارب لحسن الرداد وناهد السباعي عن عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض مسلسل محارب على شاشة cbc العامة وcbc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ويواجه الفنان حسن الرداد في مسلسل محارب بعض الأشرار، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته..

ويجسد الفنان حسن الرداد شخصية محارب، وهو مواطن بسيط يعيش حياة هادئة وسعيدة مع أسرته وعائلته، وليس لديه طموحات كبيرة، ولكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته رأسًا على عقب، ويدخل في صراعات ومواجهات مع أشخاص لم يكن يتوقعهم.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلًا من: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.