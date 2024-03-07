مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل محارب وأبرز ملامح شخصية حسن الرداد

يشارك الفنان حسن الرداد بعمل درامي جديد ينتمي لأعمال الكوميديا والتشويق في إطار الدراما الاجتماعية لشهر رمضان المقبل 2024 في عمل حمل اسم محارب حيث يقوم بتصويره هذه الفترة.

موعد عرض مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من شهر رمضان 2024 ويعد مسلسل محارب من المسلسلات المنتظرة في موسم رمضان 2024، حيث ينتمي العمل لدراما الأكشن والساسبنس.

قنوات عرض مسلسل محارب

أعلنت شبكة تليفزيون CBC عن عرضها لمسلسل محارب للنجم حسن الرداد، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، ونشرت الصفحة الرسمية للقناة صور لبوسترات المسلسل المنتظر.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

وتلعب الفنانة نرمين الفقي دورا محوريا في المسلسل، إذ يتعلق بها الفنان حسن الرداد، ويحاول التقرب منها.

وفي تصريح سابق لـ"الدستور" قال الرداد: "أجسد شخصية محارب، وهو مواطن بسيط يعيش حياة هادئة وسعيدة مع أسرته وعائلته، وليست لديه طموحات كبيرة، ولكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته رأسًا على عقب، ويدخل في صراعات ومواجهات مع أشخاص لم يكن يتوقعهم".

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلًا من: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.