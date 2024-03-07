عمان والأردن يحصدان جوائز "مسرح الجنوب"

اختتم المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب فعاليات الدورة الثامنة، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد الفنانين الأفارقة، بقصر ثقافة قنا بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وأُقيم المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في الفترة من 1 إلى 6 مارس الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، ومؤسسة "مصر الخير".

بدأ حفل الختام بالأوبريت الغنائي الاستعراضي «مهرجان كبير» من تأليف وإخراج محمد مصطفى، ومشاركة الفرقة الاستعراضية للفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا بقيادة أحمد فؤاد.

وأعلنت لجنة التحكيم التي تشكلت من الفنانة القديرة عزة لبيب، والفنان هاني كمال، والمخرج السوداني حاتم علي، جوائز الدورة الثامنة للمهرجان والتي جاءت كالتالي:

فاز بجائزة أفضل نص من عروض المهرجان الأردني إياد الريموني عن عرض «ليلة الأنحوتة»، وفاز بأفضل نص ثان العراقي إبراهيم كولان عن عرض «شرخ»، فيما فاز بالمركز الأول لأفضل نص العماني أحمد الشبلي عن «كوتار».

تفاصيل جوائز مسرح الجنوب

وفي جوائز السينوغرافيا فاز بالمركز الثالث عرض «عروس الريح» من إسبانيا، وذهب المركز الثاني إلى «شغف» من العراق، وحصد المركز الأول للسينوغرافيا عرض«كوتار» من سلطنة عمان.

جوائز التمثيل /النساء فازت بالمركز الثالث نيرفانا الخطيب عن مشاركتها في عرض« ليلة الأنحوتة» من الأردن، وفارت بالمركز الثاني نور الهدى الغماري عن دورها في «كوتار» من سلطنة عمان، فيما ذهب المركز الأول إلى إلهام علوي من عرض «شرخ»من البحرين.

جوائز التمثيل بمسرح الجنوب

وفي جوائز التمثيل/ رجال فاز بالمركز الثالث عبد العاطي نادي عن دوره في عرض «الوابور» مصر، وفاز بالمركز الثاني وسام بربر عن «طقوس الحطب» من العراق، فيما فاز عبد الله الشبلي عن دوره في «كوتار» من عمان.

وفي جوائز الإخراج فاز بالمركز الثالث المخرج إياد الريموني عن عرضه «ليلة الأنحوتة» من الأردن، وفاز المركز الثاني المخرج محمد الحجيري عن عرض «شرخ» من البحرين، وفاز بالمركز الأول أحمد الشبلي.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة إلى عدة عناصر فنية للعرض المسرحي، منها السينوغرافيا والتي ذهبت إلى عرضي على قارعة النسيان من عمان، و«جبخانة» من مصر.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة في التمثيل إلى الفنانين: ماريا فيدال من إسبانيا، رانية المختار من العراق، محمد عيسى من الأردن، خالد علي من مصر.

واستحدثت اللجنة، ضمن جائزتها الخاصة، جائزة جديدة في الموسيقى، ومنحتها إلى عروض «على قارعة النسيان» من عمان، و«شرخ» من البحرين، ومنحت اللجنة شهادات للتقدير إلى عرضي «مانيا» من الجزائر، و«همس» من المغرب.

وفي مراكز العروض ذهب المركز الثالث لأفضل عرض في المهرجان إلى «ليلة الأنحوتة» من الأردن، وفاز بالمركز الثاني عرض «شرخ» من البحرين، وحصد المركز الأول بالمهرجان «كوتار» من سلطنة عمان، وذهبت جائزة أفضل عرض مسرحي جماعي إلى «أبواب وظلال» من مصر للمخرج مصطفى إبراهيم.