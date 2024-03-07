الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عرض فيلم "الرؤيا" بنادب السينما المستقلة.. السبت المقبل

بوستر
بوستر

يعرض نادي السينما المستقلة بالقاهرة فيلم "الرؤيا" للمخرج محمد سحيو ومونتاج طارق نظير، السبت القادم الموافق ٩ مارس، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على نشر الثقافة السينمائية.

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الفيلم يتناول قصة شاب يحاول أن يرسم صورة جيدة للرسول من أوصافه بالسيرة ولكنه لا يستطيع ويرى رؤيه الرسول، ويسأل علماء الدين عن مشروعيه رسم صورة للرسول ولكن الإجابة تأتي في النهاية أن اتباع خلقه للرد أولى من إبداع خلقه.


وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي مدير مهرجان القاهرة للفيلم القصير، لمناقشة الفيلم مع صنُاعة والجمهور.

الفيلم حاصل على دعم وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما، وتم عرضه مؤخرًا ضمن فعاليات الدورة ال ٢٥ لمهرجان الاسماعيليه الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

نادي السينما المستقلة

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثاني من كل شهر، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

نادي السينما المستقلة مدير مهرجان القاهرة للفيلم القصير السينمائي أحمد النبوي وزارة الثقافة المصرية الثقافة السينمائية

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