الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الفنان أحمد العيسوى يخضع لعملية جراحية خطيرة

الفنان أحمد العيسوى
الفنان أحمد العيسوى

خضع الفنان أحمد العيسوي، وكيل لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، اليوم، لعملية جراحية خطيرة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

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إيناس عزالدين تكشف تطورات حالة العسوي

وكشفت الفنانة إيناس عزالدين، زوجة العيسوي، تطورات حالته الصحية قائلة بإنه أصيب بفتق أربي في جنازة الموسيقار الراحل حلمي بكر، وهو ما جعله يشعر بتعب شديد دخل على إثره أحد المستشفيات، واتصل بها الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وطمأنها على حالته الصحية.

أحمد العيسوي يخضع لعملية جراحية خطيرة

وأضافت إيناس، بأن زوجها خضع اليوم لعملية "فتق أربي" وخرج من العمليات منذ قليل في حالة صحية جيدة إلى غرفة العناية المركزة، وكان في استقباله وفد من نقابة الموسيقيين الذين توافدوا على المستشفى للاطمئنان على صحته بعد خروجه من العمليات.

يذكر أن العيسوي، فاز باكتساح في انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين الأخيرة برئاسة الفنان مصطفى كامل، والتي أجريت أغسطس من العام الماضي بعدما حصل على أكبر عدد من الأصوات.

أحمد العيسوي الفنان أحمد العيسوي وكيل لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية المهن الموسيقية مستشفيات القاهرة إيناس عزالدين تكشف تطورات حالة العسوي

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