كوميديا ودراما ورومانسية.. البرومو الدعائي لمسلسل "وبقينا اتنين" (فيديو)

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل وبقينا اتنين البرومو الدعائي الرسمي للعمل والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل على الفضائيات وعبر منصة واتش إت، وذلك عبر موقع فيس بوك .

واحتوى البرومو على العديد من المشاهد الخاصة بالعمل الذي أظهر حالة كوميدية بين شريف منير ورانيا يوسف والذي قام بطلاقها بسبب طلبها كنوع من الهزار احتفالا بعيد ميلاده ليتحول لشخص مشهور على اليوشيال ميديا بعد ذلك ويعيش حياته بشكل مختلف .

وكتبت الصفحة الخاصة بالمسلسل: "ادهم حسن اباظة وياسمين احمد الجمال، جاهزين تعرفوا حكايتهم بمسلسل وبقينا اتنين في رمضان" .

انتهاء مونتاج وبقينا اتنين

وانتهى المخرج طارق رفعت من مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل “بقينا اتنين” من بطولة النجم شريف منير ورانيا يوسف والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

و يستعد المخرج طارق رفعت لتسليم الحلقات للقنوات العارضة خلال أيام وفقا للجدول الموضوع من الشركة المنتجة وذلك عقب انتهاء الملحن محمد ابو ذكرى من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

موعد عرض مسلسل وبقينا اتنين

يعرض مسلسل بقينا اتنين خلال شهر رمضان المقبل 2024 حيث قررت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة عرض مسلسل بقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على شاشة قناة cbc.

موعد عرض مسلسل وبقينا اتنين

يعرض مسلسل وبقينا اتنين لشريف منير خلال شهر رمضان 2024 على شبكة قنوات cbc وcbc drama خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال .