مسلسلات رمضان 2024.. طارق رفعت ينتهي من مونتاج الحلقات الأولى من بقينا اتنين

انتهى المخرج طارق رفعت من مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل “بقينا اتنين” من بطولة النجم شريف منير ورانيا يوسف والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

و يستعد المخرج طارق رفعت لتسليم الحلقات للقنوات العارضة خلال أيام وفقا للجدول الموضوع من الشركة المنتجة وذلك عقب انتهاء الملحن محمد ابو ذكرى من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

وكان المخرج طارق رفعت قد قال في تصريحات خاصة للدستور ان مسلسل “بقينا اتنين” مسلسل اجتماعي تشويقي رومانسي ملئ بالأحداث المختلفة عن العلاقة بين الأزواج بعد الانفصال.

وأشار إلى أنه من المقرر تقليص عدد حلقات المسلسل من 20 حلقة الي 15 حلقة فقط حيث من المنتظر عرض العمل خلال النصف الثاني من شهر رمضان المقبل 2024.

موعد عرض مسلسل وبقينا اتنين

يعرض مسلسل بقينا اتنين خلال شهر رمضان المقبل 2024 حيث قررت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة عرض مسلسل بقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على شاشة قناة cbc.

موعد عرض مسلسل وبقينا اتنين

يعرض مسلسل وبقينا اتنين لشريف منير خلال شهر رمضان 2024 على شبكة قنوات cbc وcbc drama خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهم.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا ومن تأليف أماني التونسي، وإنتاج كي ميديا للإنتاج كريم ابو ذكرى وإخراج طارق رفعت.