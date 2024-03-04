أطفال دراما رمضان 2024.. موهبة وتألق ودعم من الشركة المتحدة

تستمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اكتشاف الأطفال الموهوبين بمجال التمثيل، حيث تحرص كل عام وفي الموسم الرمضاني على منح الفرصة لعدد من الأطفال للمشاركة في إنتاجاتها المختلفة من الأعمال الدرامية الرمضانية.

وتواصل الشركة المتحدة دعم الأطفال وإعطائهم فرصة مهمة في دراما رمضان 2024 والذي يشهد انطلاقة واسعة للنجوم الشباب والأطفال.

ويخوض سباق رمضان 2024 هذا العام عدد من الأطفال في عدد من المسلسلات منهم:

حق عرب

يشارك الطفل منذر مهران في بطولة مسلسل «حق عرب» من بطولة النجم أحمد العوضي، بعد تألقه في عدة أعمال منها مسلسل «جزيرة غمام».

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها الفنان أحمد العوضي لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع (رياض الخولي) من حادث تكشفه الأحداث.

مسلسل "حق عرب" من بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

بابا جه

وتقدم الطفلتان لافينيا نادر وريم عبدالقادر والطفل سليم محمود أدوارًا مميزة من خلال مسلسل «بابا جه» الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، ويشارك في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته الطفلة لافينيا نادر في فيلم «شماريخ» بعرضه العام الماضي، وأيضًا النجاح الكبير الذي حققته الطفلة ريم عبدالقادر في عدد من الأدوار من أشهرها مسلسل «ما وراء الطبيعة» مع الفنان أحمد أمين، كما حقق سليم محمود نجاحات عديدة مثل مشاركته في بطولة مسلسل ليه لا ومسلسل طير بينا يا قلبي .

إمبراطورية ميم

ويشارك الطفل آدم وهدان والطفلة منى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر في بطولة مسلسل «إمبراطورية ميم» ويقدمان دور أبناء الفنان خالد النبوي ضمن أحداث المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، وتتصاعد الأحداث وتزيد المشاكل بين الأبناء والأب بسبب عدم اتفاقهم في وجهات النظر.

مسلسل "إمبراطورية ميم"، من بطولة النجم خالد النبوي وتشاركه البطولة النجمة حلا شيحة، ومجموعة كبير من النجوم هم: نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والمسلسل قصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الكبير أوي 8

وللعام الثالث على التوالي يظهر الطفل عبدالرحمن طه في مسلسل «الكبير» بموسمه الجديد وذلك بعد مشاركته في الموسمين السابقين والذي حقق نجاحًا كبيرًا من خلالهما حيث يقدم دور جوني، ابن الكبير ويُعد مسلسل «الكبير» الجزء السادس والسابع من أشهر أعماله التي قدمها، ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد مكي ويشارك البطولة كل من محمد سلام ورحمة أحمد وحاتم صلاح، ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

المعلم

وفي ثاني تجاربه التمثيلية يشارك الطفل جان رامز في بطولة مسلسل «المعلم» الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان.

ومسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وسيد رجب وهاجر أحمد وأحمد بدير وأحمد فؤاد سليم وانتصار وغيرهم.

بيت الرفاعي

ويشارك الطفل يوسف صلاح في بطولة مسلسل «بيت الرفاعي» أمام أمير كرارة بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا في فيلم «من أجل زيكو» وشارك في بطولته الفنانة منة شلبي وكريم محمود عبدالعزيز، وتدور أحداث مسلسل «بيت الرفاعي» في إطار تشويقي حول الدكتور الذي يدخل في العديد من الصراعات مع المحيطين به، ويجمع ذلك العمل مجموعة كبيرة من الأبطال والنجوم على رأسهم أمير كرارة وسيد رجب وميرنا جميل وميرنا نورالدين، وعمرو وهبة وأحمد رزق وغيرهم العديد من النجوم الكبار.

بدون سابق إنذار

فيما تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان ولأول مرة الطفل أدم الذي يلعب دور نجل آسر ياسين وعائشة بن أحمد في مسلسل بدون سابق إنذار.

مسلسل "بدون سابق إنذار" من بطولة آسر ياسين- عائشة بن أحمد- أحمد خالد صالح- جهاد حسام- أحمد على ماهر- نهال عنبر

تأليف: ألمى كفارنة

إخراج: هانى خليفة.