الإنتاج الإعلامي تطلق نسخة من التسجيلات النادرة للقرآن الكريم بصوت محمد رفعت

تنظم مدينة الإنتاج الإعلامي احتفالية ضخمة يوم الخميس المقبل في مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة لإطلاق نسخة من التسجيلات النادرة للقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت.

وكان مركز إحياء التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي قد انتهى مؤخراً من ترميم شرائط التسجيلات النادرة للقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت، بعد جهد عمل استغرق السنة والنصف، حيث تم الانتهاء من ترميم الشرائط بالكامل.

ويأتي حفل إطلاق نسخة التسجيلات النادرة للقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت بالتزامن مع بداية شهر رمضان.

ترميم تسجيلات القرآن الكريم بصوت محمد رفعت

وكان حفيدا الشيخ محمد رفعت السيدة هناء حسين محمد رفعت والسيد علاء الدين حسين محمد رفعت ، قد قاما بإهداء مدينة الإنتاج الإعلامي حق استغلال تسجيلات نادرة من القرآن الكريم ، بصوت الشيخ محمد رفعت، والتي قامت المدينة بإعادة ترميمها ومعالجتها بمركز التراث السينمائي بالمدينة ، المجهز بأحدث التقنيات والأجهزة العلمية المستخدمة في هذا المجال ، وتحت إشراف أطقم فنية مدربة علي أعلي مستوي ، يأتي ذلك انطلاقا من دور مدينة الإنتاج الإعلامي الهام في الحفاظ علي التراث الوثائقي المسجل والمصور ، وحفظ حق الأجيال القادمة للاطلاع علي هذه الكنوز الوثائقية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بمكتبه لحفيدا الشيخ محمد رفعت.

وفي هذا الإطار، وجها حفيدا الشيخ الشكر والثناء خلال اللقاء لرئيس مجلس إدارة المدينة، لتوجيهات سيادته للقطاعات المعنية بالشركة لتقديم كافة التسهيلات، وبذل أقصي درجات الجهد لإعادة ترميم هذه التسجيلات النادرة وحمايتها من التلف والقدم، كما قدما الشكر للقائمين بالإشراف على العمل بمركز التراث على جهدهم المتميز في هذا الشأن.

ويعد الشيخ محمد رفعت أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، ولقب بــ"قيثارة السماء" وهو من قام بافتتاح بث الإذاعة المصرية سنة 1934 بصوته بقراءة القرآن الكريم وافتتحها بأية من أول سورة الفتح اشتهر بها كثيراً وهي قول الله تعالي "إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً".

وتوفي الشيخ محمد رفعت في شهر مايو عام 1950 بعد أن ترك لنا وللأجيال القادمة إرثا عظيما من التسجيلات الصوتية للقرآن الكريم.