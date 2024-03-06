مسلسلات رمضان 2024.. بطل مسار إجباري يُنهي تصوير 80% من مشاهده

يواصل النجم الشاب عصام عمر تصوير أحداث دوره في المسلسل الدرامي الجديد مسار إجباري والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

بطل مسلسل مسار إجباري يُنهي تصوير 80% من مشاهده

وأوشك عصام عمر علي الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل مسار إجباري حيث انتهى مؤخرا من تصوير 80٪ من مشاهده بالعمل.

ورفعت المخرجة نادين خان ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميا للانتهاء من تصوير العمل بالكامل بحلول الاسبوع الاول من شهر رمضان المقبل 2024.

وتواصل نادين خان مونتاج حلقات العمل بالتزامن مع تصويره.

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

وأعلنت قنوات الحياة وCBC وON، والقناة الأولى بالتليفزيون المصري عن عرض مسلسل مسار إجبارى بطولة النجمين أحمد داش وعصام عمر خلال شهر رمضان 2024 عبر شاشاتها.

قصة مسلسل مسار إجباري

قصة مسلسل مسار إجباري المتوقع أن يعرض منذ بداية شهر رمضان القادم يجسد فيها الفنان الشاب عصام عمر دور طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع.

الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الأخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجئة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوان يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري

المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة، يجسد فيه عصام عمر شخصية طالب بكلية الحقوق، جاد ومتفوق في الدراسة وطموح يعيش في منطقة شعبية، بينما يجسد أحمد داش، دور شاب متهور يهتم بجمع الأموال ويدخل عدة مشاريع لتسريع المكسب ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته

أبطال مسلسل مسار اجباري

مسلسل مسار إجبارى معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.