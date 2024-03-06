الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

Watch it تطرح البرومو الدعائي لمسلسلات الأطفال في رمضان 2024

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

طرحت منصة watch it برومو مجمع لمسلسلات الأنيميشن والمقرر عرضها في شهر رمضان المقبل 2024، وتضمن البرومو مقاطع فيديو من مسلسلات يحيى وكنوز الموسم الثالث ومسلسل سر المسجد ومسلسل نورة ومسلسل نور والكوكب السعيد. 

البرومو الدعائي لمسلسلات الأطفال في رمضان 2024

ونشرت المنصة مقطع فيديو وعلقت عليه:"حكايات ومغامرات كتير مستنية أطفالنا في رمضان على WATCH IT انتظروا مسلسلات الأنيميشن يحيى وكنوز، نورة، سر المسجد، نور والكوكب السعيد في رمضان على WATCHIT، رمضانك عندنا. 

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل الأطفال "سر المسجد" عبر شاشة قناة الحياة في رمضان 2024. 

وكانت منصة watch it طرحت البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التي ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها.

وتدور أحداث مسلسل "سر المسجد" حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

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مسلسل نورة 

وتعرض شبكة قنوات cbc مسلسل الأنيميشن "نورة" خلال شهر رمضان بشكل حصري. 

مسلسل "نورة" قضايا المراهقين، وهو جزء مهم يستفيد منه الصغار والكبار من خلال التربية السليمة وهي أهم مشاكل التربية التي تواجه الآباء والأبناء، وكيفية مساعدتهم في تحديد أفكارهم وتحقيق حلمهم مهما كان مستحيلًا. 

مسلسل نور والكوكب السعيد

ويعرض مسلسل نور والكوكب السعيد خلال شهر رمضان المقبل عبر شاشة قنوات ON. 

وهو عمل جديد يهدف إلى غرس مبادئ إيجابية لدى الأطفال، ويتحدث العمل عن كوكب الأرض وكيفية حمايته من المخاطر، بالإضافة إلى حث الأطفال على أهمية الزراعة. 

مسلسل يحيى وكنوز الموسم الثالث

وتعرض شبكة dmc خلال شهر رمضان الموسم الثالث من مسلسل الكارتون "مغامرات يحيى وكنوز 3"، والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة، ويحمل الجزء الثالث شعار "أرض الحكايات"، وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.

ويشارك في الموسم الثالث من مسلسل يحيى وكنوز عدد من الفنانين منهم ريهام عبدالغفور وعصام السقا وقصواء الخلالي وعلاء مرسي وآخرون، والإشراف على المحتوى الدرامي للناقدة والكاتبة الصحفية علا الشافعي، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات.

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