مواهب الأوبرا تُبدع في أغانى عيد الأم وباليه كسارة البندق

تبدا دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالاتها بعيد الأم حيث يقدم طلاب مركز تنمية المواهب باوبرا الاسكندرية ودمنهور تحت إشراف الدكتورة هدي حسني فصل كورال الأطفال بقيادة ومصاحبة علي البيانو الدكتور محمد حسني وبمشاركة فصل باليه تصميم وتدريب ابراهيم خالد وذلك في السابعة مساء الجمعة 8 مارس بمسرح اوبرا دمنهور ويشارك فصل باليه تدريب واخراج الدكتور امير تادرس بعرض كسارة البندق فى حفل السبت 9 مارس بمسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .

جدول البرنامج في الاوبرا

يتضمن البرنامج مختارات منوعة من الاعمال الشهيرة التى كتبت لتحتفى بالاسرة الى جانب عدد من المؤلفات الخاصة بالاطفال وغيرها منها ماما يا حلوة - انا عندي بغبغان - الدنيا ربيع - القلب يعشق كل جميل - كان في فراشة - احن قلب - رمضان جانا - اسلمي يامصر .

أما باليه “كسارة البندق” يدور حول أحلام الفتاة كلارا التى تتلقى في ليلة عيد الميلاد هدية عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر وتعرب عن إعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا واميرها والعاب عيد الميلاد.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.