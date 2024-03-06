مسلسل إمبراطورية ميم .. طرح بوستر جديد يجمع خالد النبوي ونجله

نشر الفنان نور النبوي بوسترا ترويجيا جديدا لأحداث مسلسل إمبراطورية ميم ، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وعلق «نور» على البوستر الذي نشره عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلا: "العركة هتبدأ قريب بين مختار ومروان أبو المجد، استنونا في رمضان المقبل".

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل مليء بالإنسانية، حول مختار أبوالمجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات يحمل رسائل اجتماعية مباشرة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



المسلسل بطولة الفنان خالد النبوي، وتشاركة الفنانة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.