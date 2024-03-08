صراعات بين أحمد رزق وأمير كريم داخل مسلسل بيت الرفاعى.. تعرف عليها

يظهر الصراع العائلي من خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024 الذي لا يفرقنا عنه سوى الأيام القليلة فقط.

إذ يظهر المسلسل صراعًا عائليًا ينشأ بين كل من الفنان أمير كرارة والفنان أحمد رزق، في مسلسل بيت الرفاعي، وذلك على لقب كبير عيلة الرفاعي، وهو ما يمثل التحدي الكبير الذي سيكشفه المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 خلال أحداثه.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعى من مسلسلات رمضان 2024، من بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، تأليف بيتر ميمي سينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد ،أحمد نادر جلال، إنتاج شركة سينرجى، وسوف يذاع على شبكة قنوات المتحدة.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

أما عن أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 فتدور عن بيت الرفاعي وهو بيت المعلم محمود الرفاعى، وهو الرجل الثري والمعروف بالخير والحب من جميع أهالي نزلة السمان ولكنه في حقيقة الأمر يعمل كتاجر آثار، ومن ثم تدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

ومع وفاة كبير العائلة تتصاعد حدة الصراع، حيث يسعى الفنان أحمد رزق من خلال الأحداث لأن يكون هو الكبير، في الوقت الذي قد يصل فيه أمير كرارة إلى الجلوس على هذا المقعد بعد وفاة المعلم محمود الرفاعي، وهوما يشعل الأحداث بين الجميع، ويزيد من الأمر سوءًا.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024 على شاشة قناة ON E ومنصة Watch it.

من جهتها كانت كشفت الشركة المنتجة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوسترات الفردية لمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.