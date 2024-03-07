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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

ينتظر الكثير من محبي الفنان أمير كرارة، مشاهدة العمل الجديد له، وهو مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024، ويتكون مسلسل بيت الرفاعي، من 30 حلقة مشوقة مليئة بالصراعات بين أمير كرارة وأحمد رزق طوال شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي 

يعرض مسلسل بيت الرفاعي في أول يوم رمضان الموافق 11 مارس 2024 يوم الإثنين المقبل.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

ينتظر المشاهدين عرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة  ويعرض علي شاشة  ON وON Drama، كما سيتوفر المسلسل على منصة watch it الرقمية. 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

يشهد مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024 أحداث مليئة بالإثارة والتشويق بعد الصراعات التي يدخلها بها أمير كرارة خاصة بعد وفاة كبير العائلة، والذي يتسبب في صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب "فاروق الرفاعي" احمد رزق تجاه "ياسين الرفاعي" أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل فيضطر الأخير على الهروب لاثبات براءته.

وتقع ميرنا جميل في غرام أمير كرارة على الرغم أنه متزوج من الفنانة إيناس كامل، وبينما تظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقته، ويكون كرارة على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق الأقرب لقلب الجمهور.

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موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك عدد كبير من الفنانين من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخي، عايدة رياض، إيناس كامل، ميرنا جميل، ملك قورة، تامر نبيل، محمد لطفي، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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