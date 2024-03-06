"صراع وقتل وهروب".. ماذا يحدث في "بيت الرفاعي" خلال دراما رمضان 2024؟

يطل النجم أمير كرارة على جمهوره، في عمل جديد، يشارك بيه في موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو مسلسل بيت الرفاعي، الذي تتوالي أحداثه في صراع لا ينتهي بين الخير والشر.

ومع تزايد البحث عن قصة وموعد وقنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي، نستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن "بيت الرفاعي" في رمضان 2024.

ما أسرار بيت الرفاعي في رمضان 2024؟

ليست مجرد مشاجرة تنشأ بين أفراد بيت الرفاعي، وإنما صراع شرس، قد يصل إلى العنف والترهيب والتهديد في بعض الأحيان، ويزداد الصراع بين أمير كرارة وأحمد رزق على الميراث، الذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعى أحمد فؤاد سليم.

وما يزيد الصراع حدة، هو نار الغيرة التي تشتعل في قلب "فاروق الرفاعي" الذي يؤدي دوره أحمد رزق تجاه "ياسين الرفاعي" وهو النجم أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل..ولكن ماذا يفعل أمير كرارة حيال هذه الجريمة هل يسلم نفسه؟ أم يلجأ إلى الهروب أم يسعى إلى الانتقام؟ وهو ما ستكشفه حلقات المسلسل.

كما تؤدي الفنانة ميرنا جميل دور كوافيرة تقع في هذا الصراع، كما تجسد الفنانة ملك قورة دور جديد فيي المسلسل، ويكون أحمد رزق متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي 2024

عدد حلقات مسلسل بيت الرفاعي 2024

يتكون مسلسل بيت الرفاعي، من 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي 2024

من المقرر طرح المسلسل على قنوات ومنصات الشركة التحدة، وذلك في أو يوم رمضان 2024، الموافق 11 مارس.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي 2024

ينتظر الكثير من محبي النجمان أمير كرارة وأحمد رزق، مشاهدة العمل الجديد لهما، وهو مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024، حيث من المقرر أن يُعرض المسلسل علي قنوات ON وON Drama، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يضم مسلسل بيت الرفاعي كوكبة كبيرة من الفنانين، والمسلسل من بطولة عدد من النجوم والنجمات وهم: الفنان أمير كرارة، حمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخي، عايدة رياض، إيناس كامل، ميرنا جميل، ملك قورة، تامر نبيل، محمد لطفي، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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