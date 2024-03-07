يخوض النجم أحمد العوضي السباق الرمضاني من خلال مسلسل حق عرب، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان العام 2024، وينتمي المسلسل للدراما الشعبية، ولاقى البرومو الخاص به نجاحًا كبيرًا حيث يجسد فيه العوضي دور مختلف عما جسده فيما سبق، وكانت آخر أعماله فيلم الإسكندراني الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل حق عرب لأحمد العوضي

موعد عرض مسلسل حق عرب

من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 (وقفة رمضان)، أو يوم الإثنين 11 مارس 2024 (أول أيام رمضان)، وتعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وينتمي مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي لفئة الـ30 حلقة.

قصة مسلسل حق عرب

المسلسل يجمع بين الأكشن والشعبي، من خلال عدة صراعات بين أبطال العمل، إذ يتعرض الفنان أحمد العوضي، لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع (رياض الخولي) من حادث تكشفه الأحداث.

أبطال وصنَّاع مسلسل حق عرب

ويتكون فريق عمل مسلسل حق عرب من عدة نجوم ومن أبرزهم هم:

أحمد العوضي

رياض الخولي

وليد فواز

وفاء عامر

دينا فؤاد

أحمد عبدالله محمود

سلوى عثمان

كارولين عزمي

أحمد صيام

محمد أحمد ماهر

دنيا المصري

أحمد عبدالله

منذر مهران

ويعد مسلسل حق عرب من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود حمدان، وﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق.

وحق عرب هو أحد مسلسلات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، التي تُقدم مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق طوال شهر رمضان.