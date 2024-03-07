مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين بعد انتهاء مونتاجه

يستعد الفنان شريف منير للظهور في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل وبقينا اتنين الذي يرصد جانب كوميدي لحياة زوجين انفصلا بعد 25 عاما من الزواج، وذلك في شهر رمضان المقبل.

آخر أخبار مسلسل وبقينا اتنين

وانتهى المخرج طارق رفعت من مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة النجم شريف منير ورانيا يوسف والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويستعد المخرج طارق رفعت لتسليم الحلقات للقنوات العارضة خلال أيام وفقًا للجدول الموضوع من الشركة المنتجة، وذلك عقب انتهاء الملحن محمد أبوذكرى من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

موعد عرض مسلسل وبقينا اتنين

يعرض مسلسل وبقينا اتنين في شهر رمضان المقبل بشكل يومي بداية من الاثنين المقبل.

قنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين

قررت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة عرض مسلسل وبقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على شاشة قناة cbc.

قصة مسلسل وبقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهم.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل وبقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا ومن تأليف أماني التونسي، وإنتاج كي ميديا للإنتاج كريم ابو ذكرى وإخراج طارق رفعت.