الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل لحظة غضب

لحظة غضب
لحظة غضب

أيام قليلة وينطلق عرض مسلسل “لحظة غضب” في شهر رمضان المبارك، للنجمة صبا مبارك، وهو العمل المنتظر أن يتم انتهاء تصويره في غضون أيام قليلة وينافس خلال موسم رمضان المقبل 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل لحظة غضب 

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

ويعرض العمل في الجزء الأول من شهر رمضان وذلك عقب آذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة واتش ات وفي النصف الثاني على التلفزيون.

قنوات عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض حصريا عبر منصة  WATCH IT، في شهر رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجىء دون أي مبررات.

أبطال مسلسل لحظة غضب 

ويجسد الفنان محمد شاهين خلال العمل دور "مصطفى"، وهو شقيق زوج "يمنى"، التي تجسدها الفنانة صبا مبارك خلال المسلسل، الذى يحاول إيجاد شقيقه بعد اختفائه فى ظروف غامضة، وظهر شاهين خلال بوستر المسلسل بلوك مختلف وشنب وشعر قصير.

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يشارك فى بطولة مسلسل لحظة غضب، الكثير من نجوم الفن وذلك أمام النجمة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، منة المصري، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عبد العزيز النجار.

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