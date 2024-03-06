الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ما هي فكرة مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث؟

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق جزءً جديدًا من مسلسل يحيى وكنوز ضمن مسلسلات رمضان 2024، وذلك بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا على مدار العامين الماضيين.

مغامرات يحيى وكنوز «أرض الحكايات» 

 

ويحمل المسلسل هذا العام شعار «أرض الحكايات»، وتستكمل أحداثه سرد حكايات من تاريخ مصر القديمة، لربط الأطفال بماضيهم وحضارتهم.

ونشرت منصة “واتش ات” عبر حسابها بموقع “فيس بوك”، البرومو الدعائي للعمل وعلقت:"مش هنغير التاريخ ونسيبه في أيد ناس تلعب فيه.. إحنا ولاد الأرض! انتظروا الموسم الثالث من مغامرات يحيى وكنوز "أرض الحكايات" على".

"واتش إت" تكشف تفاصيل أحداث مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز الموسم الثالث

حتى لا يفوتك.. قنوات عرض مسلسل بدون إنذار في رمضان 2024

قصة مسلسل يحيى وكنوز

يتناول  مسلسل يحيى وكنوز موضوعات مختلفة، أبرزها الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم.

ويستكمل المسلسل خلال الجزء الثالث أبرز مغامرات "يحيى"، وانضمام العديد من الشخصيات الجديدة إلى هذا الجزء، وتتصاعد أحداثها خلال المغامرات التي يخوضونها يوميًا.

 

قنوات عرض مسلسل يحيى وكنوز

أعلنت شبكة قنوات DMC الفضائية عن عرضها لمسلسل الرسوم المتحركة “ مغامرات يحيى وكنوز 3” الجزء الثالث “أرض الحكايات” بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز 3  من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

ويشارك في مسلسل الرسوم المتحركة  يحيى وكنوز 3 أرض الحكايات، بالأداء الصوتي كل من الفنان عصام السقا، الطفل إياد، الطفلة بثينة، ريهام عبدالغفور، ليلى عز العرب، قصواء الخليلي.

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يحى وكنوز.. أبطال المسلسل: نسعى لترسيخ الهوية والتصدى للصوص التاريخ

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