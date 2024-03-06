حتى لا يفوتك.. قنوات عرض مسلسل بدون إنذار في رمضان 2024

أيام قليلة تفصلنا على شهر رمضان، حيث ينطلق الماراثون الرمضاني بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من مسلسلات موسم رمضان 2024، من الأكشن والدراما والكوميديا وغيرها، ومن بين هذه الأعمال الدرامية، خطف البرومو التشويقي لـ مسلسل "بدون إنذار" إليه الأنظار.

ومع تزايد بحث الجمهور عن المسلسل، نستعرض في السطور التالية، موعد وقنوات عرض مسلسل بدون إنذار.

قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

وأعلنت DMC عرض مسلسل بدون سابق إنذار، بطولة الفنان آسر ياسين، كما يُعرض المسلسل على قناة dmc drama بجانب منصة واتش الرقمية.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار 2024

وتدور أحداث المسلسل حول حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته تدعى “ليلى” والتي تؤدي دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ومع فرحة المولود الأول يحلم الأب والأم بطفل يُسعد قلبهما، ويقدمان له كل الرعايا الكافية، وتلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب فور اكتشافعهم إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم.

ماذا يفعل الأب مروان الألفى وزوجته ليلي؟ وكيف سيصمد الزوجان في مواجهة المرض والألم والصدمة، وهو ما يجعل الأبوين في حالة من عدم التصرف في بادئ الأمر، ولكن تظهر مفاجات جديد يمكن أن تغير مجرى القصة.

وينتمي مسلسل "بدون إنذار"، من نوعية المسلسلات، المكونة من 15 حلقة فقط، وتشاركه البطولة الفنانة عائشة بن أحمد، ونخبة من الفنانين.

ومن المقرر عرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

القائمة أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يضم مسلسل بدون سابق إنذار، مجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من بطولة آسر ياسين، وتشاركه البطولة عائشة بن أحمد، وعدد كبير من النجوم والنجمات وهم: أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1445 - 2024، الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يكون أول أيام الشهر الفضيل الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية.

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