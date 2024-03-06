الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. معني كلمة حق عرب في القبائل العربية؟

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

أعلنت شركة سينرجى عن برومو مسلسل حق عرب ،  من بطولة النجم أحمد العوضى، حيث يقدم المسلسل العوضي في دراما شعبية، تمتزج مع الإنسانية والرومانسية، و"الجدعنة".

مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

 

مسلسل حق عرب  بطولة أحمد العوضى

وتعرف كلمة حق عرب ثقافيا في مصر على نطاق واسع فيقول البعض "هيبقى فيها حق عرب" في إشارة إلى أن الخصمين في أي نزاع سيخضعان لحق العرب الذى لا يخضع للقانون الوضعى لكنه يؤلف قانونه الخاص وفقا للقواعد والأصول والعرب.

ويشيع حق العرب بين القبائل المنتشرة في مصر والتي لا زالت تتمسك بالتقااليد القديمة ولئن كان مسلسل "حق عرب" يدور في عالم القبائل وعرب السويركي وغيرهم فإن اسم المسلسل دال على معناه ومحتواه الضمنى.

والمسلسل من بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض حق عرب لـ أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. حق عرب لـ أحمد العوضي

قنوات عرض مسلسل حق عرب  

 

يعرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 أعلنت قناة ON E عن عرضها مسلسل حق عرب ، بطولة الفنان أحمد العوضي، حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما، بالإضافة إلى منصة WATCHIT الرقمية.

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أحمد العوضي يقترب من المليون الثاني بأغنيه مسلسله الجديد "حق عرب"

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي"

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