أضخم إنتاج عربي برمضان 2024.. كل شيء عن مسلسل الحشاشين

يعتبر مسلسل الحشاشين ملحمة درامية وهو أحد أبرز مسلسلات الإثارة في مسلسلات رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى قنوات المتحدة، والمنصات الإلكترونية التابعة لها، وهو يعتبر أضخم إنتاج فني في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين رمضان 2024

ينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض الملحمة الدرامية "الحشاشين" والذي يشارك في موسم رمضان 2024 بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وذلك بعد عرض الإعلان الرسمي للمسلسل والذي حمل العديد من الأحداث التشويقية والمثيرة التي تتحدث عن أكثر طائفة مرعبة مرت في التاريخ وهي طائفة الحشاشين.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

ومن المقرر أن تعرض الحلقات الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز يوم 11 مارس 2024 المقبل، وهو الموافق 1 رمضان 1445، ولكن إلى الآن لم تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على القنوات التابعة لها.

إذ إنه من المقرر أن يعرض المسلسل على قناة DMC في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل الحشاشين

يجسد الفنان كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

وتقع أحداث المسلسل في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.