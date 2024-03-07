القنوات الناقلة لمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة

ينتظر الكثير من محبي الفنان أمير كرارة، مشاهدة العمل الجديد له، وهو مسلسل بيت الرفاعي والذي يشارك به في ماراثوان مسلسلات رمضان 2024 مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني، والذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة، يتكون مسلسل بيت الرفاعي، والذي يتكون من 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك.

مسلسل بيت الرفاعي

يتعرض الفنان أمير كرارة خلال مسلسل بيت الرفاعي للصراعات كبير بين عائلة بيت الرفاعي، والذي يتسبب في صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب "فاروق الرفاعي" أحمد رزق تجاه "ياسين الرفاعي" أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل فيضطر الأخير على الهروب لاثبات براءته.

وتجسد الفنانة ميرنا جميل مجسدة دور كوافيرة تقع في غرامة على الرغم أنه متزوج من الفنانة إيناس كامل، وبينما تظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقته، ويكون كرارة على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي

ومع تزايد البحث عن قصة وموعد وقنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي، نستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن "بيت الرفاعي" في رمضان 2024.

ينتظر الكثير من محبي النجمان أمير كرارة وأحمد رزق، مشاهدة العمل الجديد لهما، وهو مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024، حيث من المقرر أن يُعرض المسلسل علي قنوات ON وON Drama، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك عدد كبير من الفنانين من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخي، عايدة رياض، إيناس كامل، ميرنا جميل، ملك قورة، تامر نبيل، محمد لطفي، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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