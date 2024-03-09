السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

الآن مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مليحة والقنوات الناقلة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

موعد عرض مسلسل مليحة من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

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من المقرر عرض مسلسل مليحة في شهر رمضان المقبل خلال النصف الثاني في شهر رمضان المبارك عبر قنوات الحياة.ON، CBC. قنوات عرض مسلسل مليحة.

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مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على موعد وقنوات عرض مسلسل مليحة

موعد عرض مسلسل مليحة

تصدر مسلسل مليحة تريند البحث عبر موقع “جوجل”، عقب إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل مليحة في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة WATCH IT الرقمية.


قنوات عرض مسلسل مليحة

و أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عنانطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثاني من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، وأطلقت قناة on البوستر الخاص لمسلسل "مليحة" وتدور أحداث العمل حول القضية الفلسطينية.


قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟


ابطال مسلسل مليحة

يقوم ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

المسلسل مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويعرض في رمضان على قناتي الحياة وON وCB.

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