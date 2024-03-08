ناقد فني: موسم دراما رمضان متنوع يحمل رؤية مختلفة من الشركة المتحدة

قال خالد محمود، الناقد الفني، إن موسم رمضان هذا العام يحمل رؤية مختلفة، وتفكير أكثر استنارة وتنوع كبير.

الشركة المتحدة تقدم وجبة درامية دسمة في رمضان

وأضاف "محمود" في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم وجبة درامية دسمة في رمضان 2024 سواء من حيث نوعية الأعمال أو المخرجين بأجيالهم المتعددة.

وأوضح أن فكرة مسلسلات الـ15 حلقة مسألة هامة، متابعًا "شاهدنا الأعمال التي عُرضت خلال الموسم وقدمتها الشركة المتحدة، وعُرضت عبر المنصات استطاعت عمل جذب جماهيري كبير، والتخلص من مسألة المط والتطويل وعاش الجمهور أحداث أبطاله باندماج كامل ورؤية فنية مهمة".

كما أكد أن مثل هذه المسلسلات تعطي فرصة لمشاهدة أكثر من عمل، وأن تكون كافة الأجيال من كل النجوم موجودة، بالإضافة إلى وجود مخرجين كبار وشباب.