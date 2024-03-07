جمال رائف: الشركة المتحدة أعادت للدراما الرمضانية بريقها من جديد

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت للدراما الرمضانية بريقها من جديد من أجل المتابع المصري والعربي.

وأضاف "رائف"، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدراما المصرية مؤثرة إقليميًا وليست محليًا فقط، مؤكدًا أنها عادت لتتموضع من جديد إقليميًا واحتلت مكانتها الحقيقية على صعيد الأعمال الفنية في المحيط الإقليمي.

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد فترة من التأخر لكننا عدنا من جديد، متابعًا: "القوة الناعمة المصرية عادت من خلال الدراما وباقي المفردات الأخرى لتحتل المكانة التي تستحقها".

وتابع: "ننتظر عددًا كبيرًا من المسلسلات المهمة، لكن الأهم عودة الأعمال التاريخية"، مؤكدًا أن مسلسل الحشاشين سيكون من أهم الأعمال في الدراما المصرية والجميع ينتظره، بالإضافة إلى باقي أعمال الشركة المتحدة.