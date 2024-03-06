الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قائمة مسلسلات الـ 30 حلقة على شاشات "المتحدة" في رمضان

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تحضير أضخم خريطة دراما تليفزيونية للعرض خلال رمضان القادم من خلال 19 مسلسلا مختلف الألوان الدرامية ومنها مسلسل الحشاشين والكبير أوي 8 وغيرها، وخلال التقرير التالي نرصد التفاصيل الكاملة لقائمة مسلسلات رمضان 2024 وقائمة أعمال الـ 30 حلقة.

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مسلسلات رمضان 2024.. عمرو رمزي ضيف شرف في مسلسل الكبير أوي 8

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حتى لا يفوتك.. قنوات عرض مسلسل بدون إنذار في رمضان 2024

مسلسل الحشاشين 

يعد مسلسل "الحشاشين" الإنتاج الأضخم في دراما رمضان 2024، وهو ضمن الأعمال المكونة من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي انتاج سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي.

مسلسل الكبير أوي 8

من أهم الأعمال الكوميدية خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، مسلسل الكبير أوي 8 هو مسلسل كوميدى من 30 حلقة يقدم تطورا جديدا لشخصيات الكبير وجوني وحزلئوم وعدد من الشخصيات التر ارتبط بها الجمهور، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي إنتاج سينرجي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح.

مسلسل بيت الرفاعى 

مسلسل مكون من 30 حلقة  يحكى عن بيت الرفاعى وهو بيت المعلم محمود الرفاعى، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير والحب من جميع أهالى نزلة السمان ولكنه في حقيقة الأمر تاجر.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب أحد اقوى مسلسلات رمضان 2024، وهو مكون من 30 حلقة وتدور الأحداث حول عايدة الابنة الوسطى والأذكى لحسن ضرغان الذى تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد قتل أخوها على يد سامح الأخ الغير شقيق لزوجها ياسين إسماعيل الغول.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب هو مسلسل مكون من 30 حلقة للفنان أحمد العوضي، وتبدأ الأحداث في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع.

مسلسل المعلم

مسلسل المعلم مكون من 30 حلقة للفنان مصطفى شعبان، ويعرض في موسم مسلسلات رمضان 2024، مسلسل المعلم ينتمي إلى فئة الأعمال الشعبية ويدور عن التأخير في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل مكون من 30 حلقة تدور قصته حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته

مسلسل صدفة 

مسلسل صدفة من المسلسلات المكون من 30 حلقة وتدور أحداث المسلسل حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربى يدعى فؤاد مهران، في أحد اليام كان يلعب مع صديقه في النادى الرياضى إلى ان سقطت من يد صديقه الكره لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى صدفة وتتوالى الأحداث.

مسلسل محارب

مسلسل محارب مكون من 30 حلقة، يحكى قصة عزيز، شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع اسرته، عزيز كان طالبا متوفقا يحلم بان يصبح مهندسا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكى وسائق في أوقات فراغه.

مسلسل محارب مسلسل الكبير أوي 8 مسلسل الحشاشين مسلسل بيت الرفاعي مسلسل صيد العقارب مسلسل حق عرب مسلسل المعلم مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل صدفة

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