هنا مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل عرض حق عرب خلال الشهر الكريم

يستعد محبين النجم أحمد العوضي لمتابعة مسلسل حق عرب، المقرر عرضة على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024.

وتصدر مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، تريند البحث على مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرح الشركة المنتجة البرومو التشويقي والبوستر الدعائي للمسلسل في وقت سابق.

موعد عرض مسلسل حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب في أول أيام شهر رمضان المقبل، من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 (وقفة رمضان)، أويوم الإثنين المقبل (أول أيام رمضان)، وتعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

قنوات عرض مسلسل حق عرب

أعلنت قناة ON E عن عرضها لمسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024.



قصة مسلسل حق عرب

وينتمي المسلسل للدراما الشعبية، ولاقى البرومو الخاص به نجاحًا كبيرًا حيث يجسد فيه العوضي دور مختلف عما جسده فيما سبق، وكانت آخر أعماله فيلم الإسكندراني الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب داخل منطقة شعبية في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم «العوضي»، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لازماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.



أبطال مسلسل حق عرب

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.