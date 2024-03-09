مسلسلات رمضان 2024| WATCH IT تطرح لقطات حصرية من كواليس تصوير مليحة

طرحت منصة WATCH IT الأصلية لقطات حصرية من كواليس تصوير مسلسل "مليحة" بطولة النجم دياب، والذى يخوض به السباق الدرامي الرمضاني، والمقرر عرض حلقاته حصريًا على شبكة قنوات CBC الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

لقطات حصرية من تصوير مسلسل مليحة

وضمت المشاهد نخبة كبيرة من أبطال مسلسل مليحة ومنهم النجوم دياب، أشرف زكي، وميرفت أمين، وأمير المصري، فى كواليس التصوير بقيادة المخرج عمرو عرفة، وعلقت "واتش إت" قائلة: لقطات حصرية من تصوير مسلسل مليحة، انتظروا مسلسل مليحة على WATCH IT.. رمضانك عندنا.

موعد وقنوات عرض مسلسل مليحة

وفى سياق متصل، يقوم المخرج عمرو عرفة بتكثيف ساعات التصوير للانتهاء من التصوير كاملًا مع الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وفقًا للخطة التى وضعها مع الجهة المنتجة، وذلك لانطلاق حلقات مسلسل مليحة على شبكة قنوات سي بي سي ومنصة وإتش إت فى النصف الثانى من الشهر الكريم، إذ ينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية قصيرة الحلقات، ويضم 15 حلقة.

تفاصيل أحداث مسلسل مليحة

يعد مسلسل مليحة من الأعمال المنتظرة بقوة خلال الماراثون الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة أنه يرصد حياة أسرة فلسطينية انتقلت للعيش في مدينة السلوم، ولكن بعد عدة أحداث تقع في ليبيا تضطر الأسرة كاملة للعودة إلى قطاع غزة وتمر من مصر وتكون رحلتها مثيرة، إذ تتعرف مليحة، وتجسدها الفنانة سيرين خاص، على الضابط أدهم ويجسده النجم دياب، على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون العودة إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدًا بعد الماضى الحزين؟.

يتكون مسلسل مليحة من 15 حلقة، وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن انطلاق حلقات "مليحة" فى النصف الثانى من شهر رمضان عبر مجموعة قنوات CBC الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجم دياب، والنجمة القديرة ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاص، أمير المصري، حنان سليمان، أنور خليل، رحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، وهو من تأليف رشا عزت الجزار، وإنتاج شركة DS+، ومن إخراج عمرو عرفة.