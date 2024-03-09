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موعد رؤية هلال رمضان 2024.. ضوابط صلاة التراويح في المساجد

رؤية هلال رمضان 2024
رؤية هلال رمضان 2024

زاد البحث عن موعد رؤية هلال رمضان 2024 وذلك عقب إعلان دار اففتاء المصرية عن موعد المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه الإعلان عن غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445 - 2024 وذلك عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

موعد رؤية هلال رمضان 2024

أكدت دار الإفتاء المصرية أن موعد رؤية هلال رمضان 2024 سيكون مساء غدا الأحد الموافق 10 مارس 2024 حيث أوضحت كافة الحسابات الفلكية التي أجرها علماء المعهد القومي للبحوث الفليكة أن غرة الشهر الفضيل سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث يتنظره الملايين جموع المسلمين في مختلف بقاع الأرض.

يختلف تحديد أول أيام الشهر الكريم من بلد إلى أخرى  وفقا لرؤية الهلال بالضوابط الشرعية التي جاءت في القرآن الكريم والسنة والنبوية الشريفة وفقا لقول الله سبحانه وتعالي "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (185).

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استطلاع هلال شهر رمضان 2024

يمكن متابعة مراسم استطلاع هلال شهر رمضان 2024 من خلال كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية (الردايو، التليفزيون، بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي) حيث يعلم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية موعد غرة الشهر الكريم وذلك من خلال التقاير التي يتم تجميعها من كافة المراصد المنتشرة في المحافظات.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية هى الجهة المنوطة بتحديد أول وأخر أيام الشهور الهجرية وفقا لرؤية الهلال في كافة مراكز الاستطلاع من خلال اللجنة الشرعية المكلف بذلك.

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ضوابط صلاة التراويح في المساجد رمضان 2024

أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن صلاة التراويح في المساجد بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المقبل ستجرى وفقا لضوابط العام الماضي مع التوسع في أنشطة القرآن الكريم سواء للتحفيظ أو التفسير أو القراءة بكافة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

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