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مصر

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024.. وعدد أيام الاجازات الأسبوعية في رمضان

استطلاع هلال شهر
استطلاع هلال شهر رمضان

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 أحد أبرز الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في الأيام الأخيرة من شهر شعبان الجاري 1445 حيث ينتظر الملايين من المواطنين الشهر الكريم لغفران الذنوب وطمعا في العتق من النيران.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

يترقب الملايين موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 والذي أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية منذ عدة أسابيع وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس 2024 حيث يتم رؤية الهلال من خلال مراكز الاستطلاع المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية والتابعة رسميا إلى دار الإفتاء المصرية حيث يرفع كل مركز تقرير الرؤية إلى دار الإفتاء المصرية لتحديد غرة الشهر الكريم.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 والذي يستمر لمدة 30 يوما وفقا لخبراء مراكز أبحاث الشمس في المعهد الفلكي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان.

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إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024

أول أيام شهر رمضان هذا العام 1445 - 2024 سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024 حيث أكدت الحسابات الفلكية أن شهر شعبان سيكون عدته 29 يوما فقط لذلك جاءت إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024 كما يلي:-

يوم الاثنين 11 مارس 2024 - 1 من شهر رمضان 1445 

ستكون مدة الصيام (13 ساعة و18 دقيقة) وهو أقصر يوم في عدد ساعات الصيام.. موعد السحور 2:23 صباحا، الإمساك 4:43 صباحا، الشروق 6:09 صباحا، الظهر الساعة 12:05 ظهرا، العصر الساعة 3:28 عصرا، المغرب الساعة 6:01 مساءا، العشاء الساعة 7:18 مساءا.

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الإجازات الأسبوعية في رمضان 2024

يحصل موظفي الدولة على اجازات أسبوعية خلال شهر رمضان 2024 وجاءت كما يلي:-

  • يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.
  • يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.
  • يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.
  • يوم السبت الموافق 23 مارس 2024.
  • يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024.
  • يوم السبت الموافق 30 مارس 2024.
  • يوم الجمعة الموافق 5 ابريل 2024.
  • يوم السبت الموافق 6 ابريل 2024.

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