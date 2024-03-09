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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 9-3-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء الصباح أذكار الصباح اليوم السبت 9-3-2024 محور تساؤل الملايين من المسلمين، خلال الساعات الأولى من اليوم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي لا يرد فيه دعاء.

دعاء الصباح مكتوب اليوم السبت 9-3-2024

يمكن معرفة صيغ دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 9-3-2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا والمغفرة والعتق من النار والتي جاءت كما يلي:-

اللهم إني أسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا.. وتنزل علينا من البركة ما يكفينا.. وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا.. وترزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك أجمعين.. اللهم ذدنا نورا في الوجه.. وسعة في الرزق.. ومحبة في قلوب الخلق.

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«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم الخميس 7 مارس 2024

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دعاء استقبال شهر رمضان المبارك والتضرع إلى الله تعالي

اللهم مع ساعات الفجر أسألك يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين فرحي وسعادتي وتوفيقي.. وارتياحي واطمئناني.. وهدي.. وكل ما أمر تعلم أنه خير وسعادة لي.. إنك على كل شيء قدير.. يارب العالمين.

اللهم يا مفرج الهم.. يا كاشف الغم.. فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا أحتسب.. يارب العالمين.. أنك سميع مجيب.. يارب إن لم تعطينا ما نريد فاكتب لنا الخير فيما تريد.. اللهم إنك ترى ما لا نرى فكفنا شر ما في الغيب.

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دعاء الصباح اليوم الجمعة 8-3-2024

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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 5-3-2024


 أذكار الصباح اليوم

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك.. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك أو أنزلته في كتابك.. أو استأثرت به في عالم الغيب عندك.. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني.. وذهاب همي.

اللهم في هذا اليوم نسألك أن يارب أن ترزقنا بعد الضيق فرجا.. وأن تجعل لنا من كل هم فرجا.. اللهم اجرنا من الموت الغفلة.. ولا تتوفنا إلا وأنت راض. عنا.. اللهم  برائحة الجنة بلغنا وبيض الوجه اوعدنا.. وبظل عرشك أظلنا.

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أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 

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