يشغل بال الكثير من المواطنين مع بداية الصباح التقرب من الله عز وجل بالأدعية والأذكار، ويكثر التساؤل عن أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 5-3-2024 عبر جوجل، للتقرب من الله سبحانه وتعالى أملا في أن يستجيب لهم الدعاء.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 5-3-2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أذكار الصباح ودعاء الفجر وأدعية مستجابة.

دعاء الفجر مكتوب

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- ⁠اللهم في هذا اليوم المبارك زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا الله.

اللهم مع فجر هذا اليوم أسألك بنعمتك السابغة التي أنعمت بها ‏‏عليّ‏، وبلائك الذي ابتليتني، وبفضلك الذي أفضلت علي أن تدخلني الجنة‏، يارب ادخلنى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

أذكار الصباح اليوم

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.

لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ).

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ على نَبِيِّنَا مُحمَّد.

(أستغفرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إلهَ إلَّا هو الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليه).

دعاء للمتوفين

«اللهم أنت رب هذه الروح، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له».

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم إن جدتي في ذمتك وحبل جوارك يا رب أرحمها برحمتك يا ارحم الراحمين واجعلها في جنة الخلود في ظل ممدود وماءٍ مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك.

دعاء دخول الامتحان

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

دعاء ختم القرآن

اللهم أصلح لى دينى الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.

اقرأ أيضا:

دعاء دخول المسجد

وقد جاء بيان هذا الفضل في الحديث المرويِّ عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبيّ أنّه: (كان إذا دخل المسجدَ قال أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديمِ من الشيطانِ الرجيمِ، قال أقطُّ؟ قلتُ: نعم، قال: فإذا قال ذلك قال الشيطانُ: حُفِظَ مني سائرَ اليومِ).