"اللهم فى تدبيرك ما يغنى عن الحيل".. أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين

يحرص جميع المسلمين مع بداية الصباح على التقرب من الله عز وجل، والتقرب من الله عز وجل ويكثر التساؤل لمعرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الاثنين 4 /3 /2024 عبر جوجل، راجين رحمة الله تعالى ومغفرته، والعتق من النار.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 4 /3 /2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الإثنين ٤ مارس 2024، وأدعية مستجابة.

دعاء الفجر مكتوب

يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزقا واسعا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافع وعمل صالح متقبلا.

اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك، أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التيسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

أذكار الصباح اليوم

«سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، لَا يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في وهو السميع العليم».

«اللّهُمَّ عالِمَ الغَيْبِ وَالشّهادَةِ فاطِرَ السّماواتِ وَالأرْضِ رَبَّ كلِّ شَيءٍ وَمَليكَه، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْت، أَعوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسي وَمِن شَرِّ الشَّيْطانِ وَشِرْكِه، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلى نَفْسي سوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلى مُسْلِم. أَعوذُ بِكَلِماتِ اللّهِ التّامّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَق».

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلِمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومِلَّةِ أبينا إبراهيم، حنيفًا مسلمًا، وما كان من المشركين. رواه أحمد.

دعاء للمتوفين

«اللهم أنت رب هذه الروح، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له».

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي واغفر لها وارزقها النظر إلى وجهك الكريم يا رحيم يا واسع المغفرة، اللهم اجعل صدقاتنا ودعواتنا تفيدها وتستجاب لها بعد مماتها، واجعل حسناتها نور في قبرها وسعادتها في الآخرة، اللهم وأجمعنا بها في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك سميع مجيب الدعاء.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

«يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير».

دعاء دخول الامتحان

«اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك».

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دعاء ختم القرآن

«اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا ونورًا وهدىً ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يوم القيامة».

دعاء دخول المسجد

وعن دعاء دخول المسجد حصن المسلم عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.