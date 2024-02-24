اغتنم الليلة| أبرز الأدعية المستحبة في ليلة النصف من شعبان 2024

يتساءل ملايين المسلمين في الساعات الأخيرة عن أبرز أدعية ليلة النصف من شعبان 2024، فقد بدأت من مغرب اليوم السبت الموافق 24 مارس 2024 وتستمر حتى مغرب غد الأحد، ويود المسلمون في ليلة النصف من شعبان 2024، الدعاء كونها من أكثر الليالي فضلًا ومغفرةً وتعرف بـ ليلة البراءة والعتق من النار حيث يقول العلماء إن الله يغفر للعباد ويتقبل أعمالهم في تلك الليلة المباركة.

فضل ليلة النصف من شعبان 2024

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، أن ليلة النصف من شعبان هي الأفضل بعد ليلة القدر "ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك"، وأن فيها نفحات وعطايا وخيرات كثيرة.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال إنه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل ليلة النصف من شعبان، منها "لله فيها عتقاء من النار"، ولذلك سميت بليلة العتق من النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "يطلع المولى عز وجل على خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن".

وأكد تمام أن المولى عز وجل لن يغفر لشخصين في هذه الليلة المباركة، الأول هو الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى، والثاني من امتلأ قلبه بالغل والحقد والبغضاء والكراهية. وشدد على أهمية أن يصفي الإنسان قلبه لله في هذه الليلة، وأن يفرغ قلبه من الغل، وأن يسعى كل إنسان لنيل مغفرة الله سبحانه وتعالى.

أدعية ليلة النصف من شعبان 2024 من القرآن الكريم

في ليلة النصف من شعبان، يُستحب للمسلم أن يردد الأدعية التالية التي وردت في القرآن الكريم:

1. "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" [الفاتحة: 6، 7].

2. "رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " [البقرة: 127].

3. "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " [البقرة: 201].

4. "رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ " [البقرة: 250].

5. "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" [البقرة: 286].

أبرز الأدعية المستحبة في ليلة النصف من شعبان 2024