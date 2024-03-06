الأربعاء 06 مارس 2024
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دعاء استقبال شهر رمضان المبارك والتضرع إلى الله تعالي

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث الكثير من الأشخاص عن دعاء استقبال شهر رمضان حيث يشهد محرك "جوجل" العالمي إقبالًا كبيرًا من الكثير من الأشخاص لقراءة والإطلاع على دعاء استقبال شهر رمضان، حيث يحرص الكثير من المسلمين على الطاعات ويتجون إلى الإنترنت للعثور على دعاء للتضرع لله والتأهب للشهر الكريم بدعاء استقبال شهر رمضان.

دعاء استقبال شهر رمضان

"اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان.
اللهم سلّمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، وتقبله منا مقبول العمل. 
اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم، وارزقنا قيام ليله وصيامه بإخلاص وتقوى. 
اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الذنوب، وارزقنا حسن الخاتمة. يا رحمن يا رحيم.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، وما اعلنت وما اسررت، وما أنت أعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت.
اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم ارزقنا فيه الخير والمغفرة ومتعنا بتلاوة القرآن وتدبره.
اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار، ومن المقبولين عندك، ومن الفائزين بجنتك.
اللهم اجعل شهر رمضان هداية ورحمة ومغفرة، اكتبنا فيه من عبادك الصالحين.
اللهم وفقنا لما فيه الخير وارزقنا طاعتك وارحمنا برحمتك الواسعة.
اللهم اجعل شهر رمضان شهر طاعة وعبادة، واجعلنا فيه من المتقين.
اللهم ارزقنا قراءة القرآن الكريم، والتدبر فيه والعمل به.

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دعاء استقبال شهر رمضان من القرآن

"ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار". 
"ربّنا لا تُؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا". 
"ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين". 
"ربّنا إنّك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى من شيءٍ لا يعزب عنك في الأرض ولا في السماء". 
"ربّنا اتّقنا وعلّمنا ما ينفعنا وفهّمنا واهدنا إلى صراطٍ مستقيم". 
"ربّنا أدخلنا الجنة بسلامٍ آمنين".
"ربّنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريّتنا مسلمين لك وارزقنا منا مناسكنا وتقبّل منّا إنّك أنت السميع العليم".
"ربّنا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب". 
"ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار". 

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