الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

لأول مرة.. أكثر من 200 إمام وقارئ لإحياء ليالى شهر رمضان هذا العام بدول العالم

شهر رمضان
شهر رمضان

في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي عالميًا، وبناءً على الخطابات الواردة من وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي المتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1445هـ / 2024م، بلغ عدد الموفدين والمعارين من الأوقاف المصرية الذين يحيون شهر رمضان المبارك بمختلف دول العالم أكثر من مائتي إمام وقارئ.

وبلغ عدد الموفدين إلى دولة ألمانيا وحدها (23) إمامًا وقارئًا، إضافة إلى إيفاد عدد (23) إمامًا وقارئًا إلى دولة البرازيل، وعدد (16) إمامًا وقارئًا إلى دولة أمريكا، وعدد (11) إمامًا إلى دولة تنزانيا، وعدد (11) إلى دولة فنزويلا، وعدد (10) إلى دولة كندا، وعدد (7) إلى دولة أستراليا، وعدد (6) إلى دولة بريطانيا، وبلغ عدد المعارين إلى سلطنة عمان (32) إمامًا، وعدد (7) إلى دولة الإمارات، وغير ذلك من أئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي هذا الشهر الكريم خلال هذا العام 1445هـ/ 2024م.

وزارة الاوقاف المصرية وزارة الخارجية المصرية وزارة الأوقاف الأوقاف المصرية شهر رمضان المبارك

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