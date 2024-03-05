الثلاثاء 05 مارس 2024
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الدين لله

مفتي الجمهورية إلى الشارقة للمشاركة في مؤتمر "الاجتهاد الفقهي المعاصر"

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

توجَّه الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي: "الاجتهادُ الفقهيُّ المعاصرُ وأثرهُ في خدمةِ التَّنميةِ المستدامةِ"، والذي تنظِّمه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الباحثين والعلماء من الجامعة وعدد من المؤسسات العلمية من الدول الإسلامية.


وسيُلقي المفتي الكلمة الرئيسية في المؤتمر الذي يُعقَد تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، ويهدُف إلى ضبط أنواع الاجتهادِ الفقهي ومسالكه وآلياته، وترسيخ مشروعية التنمية المستدامة من خلال النصوص والمقاصد الشرعية.


كما يهدُف المؤتمر إلى بيان أثر علماء العصر في مواكبة نوازل عصرهم وخدمة مجال التنمية المستدامة بمفرداتها المتعددة، بالإضافة إلى تعزيز الصلة بين فقه النص وفقه الواقع في إطار الاجتهاد والفتاوى المواكبة للنوازل والمستجدات، واستجلاء أثر الاجتهاد الفقهي المعاصر في ضبط موازين الترشيد وآدابه.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء دولة الإمارات العربية المتحدة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

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