رئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق ضمان الجودة لمراجعة اعتماد 7 كليات و5 برامج

تواصل جامعة الأزهر مسيرتها في سبيل الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما حضر والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات والوجه البحري، فريق مراجعة هيئة ضمان جودة التعليم، بحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتعليم الأزهري، والدكتور عطية السيد، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للتعليم المستمر؛ وذلك لمراجعة سبع كليات وخمسة برامج شملت كليات: الزراعة بنين، والهندسة بنين، وطب الأسنان بنين، والتربية بنين، وكلية العلوم بنين، إضافة إلى كلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة.

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأعضاء فريق المراجعة في رحاب جامعة الأزهر، واستعرض تاريخ الأزهر الشريف على مدار أكثر من 1083 عامًا من العطاء، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم 93 كلية و18 معهدًا، كما تضم عديدًا من المراكز البحثية، وبها نحو نصف مليون طالبٍ مصري، إضافة إلى نحو 30 ألف طالبٍ وافدٍ من 140 دولة حول العالم.

وبين أن جامعة الأزهر تتميز عن غيرها من الجامعات بأنها تدرس علوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنب، وأيضًا بها ست كليات للطب، وثلاث كليات للأسنان، وأربع كليات للهندسة، وهذا هو ما يميز جامعة الأزهر عن غيرها من باقي الجامعات المصرية، وبها أيضًا خمس مستشفيات جامعية، منهم مستشفى سيد جلال الجامعي التابعة لكلية طب بنين بالقاهرة حاصلة على شهادة الأيزو.