مواعيد الصلاة اليوم السبت 9-3-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 9-3-2024 في محافظات مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة وذلك قبل ساعات فقط من شهر رمضان المبارك 2024/1445 حيث يتم استطلاع هلال الشهر الفضيل مساء الأحد 10 مارس الجاري لذلك يرغب قطاع عريض من المسلمين في ضبط أوقات أداء الصلوات الخمس.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 9-3-2024 في محافظات مصر

يعرض الدستور للقراء مواعيد الصلاة اليوم السبت 9-3-2024 في محافظات مصر وذلك من خلال بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية والذي جاء كما يلي:-

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:46 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:06 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:28 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:59 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:16 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:48 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:06 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:29 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:00 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:15 مساء.



مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:51 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:11 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:32 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:04 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:22 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:49 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:08 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:02 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:17 مساء.



مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:47 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:06 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:28 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:59 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:16 مساء.