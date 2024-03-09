مواعيد الصلاة اليوم السبت 9-3-2024 فى محافظات مصر
مواعيد الصلاة اليوم السبت 9-3-2024 في محافظات مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة وذلك قبل ساعات فقط من شهر رمضان المبارك 2024/1445 حيث يتم استطلاع هلال الشهر الفضيل مساء الأحد 10 مارس الجاري لذلك يرغب قطاع عريض من المسلمين في ضبط أوقات أداء الصلوات الخمس.
مواعيد الصلاة اليوم السبت 9-3-2024 في محافظات مصر
يعرض الدستور للقراء مواعيد الصلاة اليوم السبت 9-3-2024 في محافظات مصر وذلك من خلال بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية والذي جاء كما يلي:-
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة
موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:46 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:06 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:28 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:59 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:16 مساء.
مواعيد الصلاة في محافظة أسيوط
موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:48 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:06 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:29 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:00 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:15 مساء.
مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية
موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:51 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:11 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:32 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:04 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:22 مساء.
مواعيد الصلاة في محافظة أسيوط
موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:49 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:08 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:02 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:17 مساء.
مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة
موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:47 فجرا.
موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:06 ظهرا.
موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:28 عصرا.
موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:59 مساء.
موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:16 مساء.