مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 مارس 2024 فى محافظات مصر

يحرص المسلمين في جميع أنحاء الجمهورية على الانتظام في أداء الصلاة وتأديتها في مواعيدها الصحيحة، ويكثر التساؤل من قبل الكثير لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 4 مارس 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، للبحث عن مواقيت الصلوات الخمسة المكتوبة، وهو ما ستتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة بموقعها الرسمي.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 مارس 2024 في محافظات مصر

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4- 3- 2024 في جميع المحافظات المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الإثنين

صلاة الفجر 4:53 صباحًا

موعد صلاة الظهر 12:07 ظهرًا

صلاة العصر 3:26 مساءً

صلاة المغرب 5:56 مساءً

موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين في الإسكندرية

صلاة الفجر 4:57 صباحًا

صلاة الظهر 12:12ظهرًا

موعد صلاة العصر 3:30 مساءً

موعد صلاة المغرب 6:00 مساءً

صلاة العشاء 7:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الإثنين

صلاة الفجر 4:48 صباحًا

صلاة الظهر 12:03 ظهرًا

صلاة العصر 3:22 مساءً

صلاة المغرب 5:52 مساءً

صلاة العشاء 7:09 مساءً

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الاثنين

موعد صلاة الفجر 4:51 صباحًا

صلاة الظهر 12:06 ظهرًا

صلاة العصر 3:25 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:54 مساء

موعد صلاة العشاء 7:12 مساءً

اقرأ أيضا:

موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024.. أدعية استقبال الشهر الفضيل

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الاثنين

صلاة الفجر 4:48 صباحًا

مواعيد صلاة الظهر 12:01 ظهرًا

صلاة العصر 3:22 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً

صلاة العشاء 7:06 مساءً