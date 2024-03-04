مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 مارس 2024 فى محافظات مصر
يحرص المسلمين في جميع أنحاء الجمهورية على الانتظام في أداء الصلاة وتأديتها في مواعيدها الصحيحة، ويكثر التساؤل من قبل الكثير لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 4 مارس 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، للبحث عن مواقيت الصلوات الخمسة المكتوبة، وهو ما ستتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة بموقعها الرسمي.
مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 مارس 2024 في محافظات مصر
وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4- 3- 2024 في جميع المحافظات المختلفة.
مواقيت الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الإثنين
صلاة الفجر 4:53 صباحًا
موعد صلاة الظهر 12:07 ظهرًا
صلاة العصر 3:26 مساءً
صلاة المغرب 5:56 مساءً
موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً
مواعيد الصلاة اليوم الإثنين في الإسكندرية
صلاة الفجر 4:57 صباحًا
صلاة الظهر 12:12ظهرًا
موعد صلاة العصر 3:30 مساءً
موعد صلاة المغرب 6:00 مساءً
صلاة العشاء 7:18 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الإثنين
صلاة الفجر 4:48 صباحًا
صلاة الظهر 12:03 ظهرًا
صلاة العصر 3:22 مساءً
صلاة المغرب 5:52 مساءً
صلاة العشاء 7:09 مساءً
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الاثنين
موعد صلاة الفجر 4:51 صباحًا
صلاة الظهر 12:06 ظهرًا
صلاة العصر 3:25 مساءً
موعد صلاة المغرب 5:54 مساء
موعد صلاة العشاء 7:12 مساءً
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مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الاثنين
صلاة الفجر 4:48 صباحًا
مواعيد صلاة الظهر 12:01 ظهرًا
صلاة العصر 3:22 مساءً
موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً
صلاة العشاء 7:06 مساءً