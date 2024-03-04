الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 مارس 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمين في جميع أنحاء الجمهورية على الانتظام في أداء الصلاة وتأديتها في مواعيدها الصحيحة، ويكثر التساؤل من قبل الكثير لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 4 مارس 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، للبحث عن مواقيت الصلوات الخمسة المكتوبة، وهو ما ستتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة بموقعها الرسمي.

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 مارس 2024 في محافظات مصر

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4- 3- 2024 في جميع المحافظات المختلفة.

 

مواقيت الصلاة اليوم 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الإثنين 

صلاة الفجر 4:53 صباحًا
موعد صلاة الظهر 12:07 ظهرًا
صلاة العصر 3:26 مساءً
صلاة المغرب 5:56 مساءً
موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً

 

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين في الإسكندرية

صلاة الفجر 4:57 صباحًا
صلاة الظهر 12:12ظهرًا 
موعد صلاة العصر 3:30 مساءً
موعد صلاة المغرب 6:00 مساءً
صلاة العشاء 7:18 مساءً  

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الإثنين 

صلاة الفجر 4:48 صباحًا
صلاة الظهر 12:03 ظهرًا 
صلاة العصر 3:22 مساءً 
صلاة المغرب 5:52 مساءً
صلاة العشاء 7:09 مساءً

 

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الاثنين

موعد صلاة الفجر 4:51 صباحًا
صلاة الظهر 12:06 ظهرًا 
صلاة  العصر 3:25 مساءً
موعد صلاة المغرب 5:54 مساء
موعد صلاة العشاء 7:12 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم السبت 2-3-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 مارس 2024 في محافظات مصر 

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مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الاثنين

صلاة الفجر 4:48 صباحًا
مواعيد صلاة الظهر 12:01 ظهرًا
صلاة العصر 3:22 مساءً
موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً
صلاة العشاء 7:06 مساءً

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