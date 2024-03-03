الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 مارس 2024 في محافظات مصر 

الصلاة
الصلاة

المحافظة على الصلاة في مواعيدها من أهم العبادات التي حثنا عليها القرآن والأحاديث النبوية في كثير من المواضع والاحداث لذلك من الضروري الحرص على أداء الفروض الخمس في مواقيتها وفق التوقيت لكل صلاة طبقا للتوزيعات الجغرافية لكل محافظة.
 

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الاحد 3 مارس 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها اوقات الصلاة لعدة دقائق وفق التوزيعات الجغرافية لكل محافظة.


 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد اذان الفجر: 4:52 ص
موعد اذان الظهر: 12:07 م
موعد اذان العصر: 3:26 م
موعد اذان المغرب: 5:56   م
موعد اذان العشاء: 7:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأسكندرية 

موعد اذان الفجر: 4:57 ص
موعد اذان الظهر: 12:12  م
موعد اذان العصر: 3:31 م
موعد اذان المغرب: 6:00 م
موعد اذان العشاء: 7:18   م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد اذان الفجر: 4:48 ص
موعد اذان الظهر: 12:03 م
موعد اذان العصر: 3:21  م
موعد اذان المغرب: 5:51 م
موعد اذان العشاء: 7:09  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد اذان الفجر: 4:52 ص
موعد اذان الظهر: 12:07  م
موعد اذان العصر: 3:26 م
موعد اذان المغرب: 5:56  م
موعد اذان العشاء: 7:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد اذان الفجر: 4:54 ص
موعد اذان الظهر: 12:08 م
موعد اذان العصر: 3:28   م
موعد اذان المغرب: 5:58  م
موعد اذان العشاء: 7:14  م

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 4:51 ص
موعد اذان الظهر: 12:06 م
موعد اذان العصر: 3:25  م
موعد اذان المغرب: 5:54 م
موعد اذان العشاء: 7:12 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد اذان الفجر: 4:51 ص
موعد اذان الظهر: 12:05 م
موعد اذان العصر: 3:26  م
موعد اذان المغرب: 5:56 م
موعد اذان العشاء: 7:10 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد اذان الفجر: 4:47 ص
موعد اذان الظهر: 12:00  م
موعد اذان العصر: 3:22  م
موعد اذان المغرب: 5:52 م
موعد اذان العشاء: 7:05 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد اذان الفجر: 4:42 ص
موعد اذان الظهر: 11:57 ص
موعد اذان العصر: 3:15 م
موعد اذان المغرب: 5:45 م
موعد اذان العشاء: 7:03 م


 

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