الخميس 07 مارس 2024
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مواعيد الصلاة اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى محافظات مصر 

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع الدستور خدمته اليومية بعرض مواعيد الصلاة في محافظات مصر للباحثين عنها لأداء الفروض الخمس في مواقيتها والتي تختلف من محافظة لأخرى لعدة دقائق نظرًا للاختلافات الجغرافية.

تعرف في التقرير التالي على مواعيد الصلاة اليوم الخميس 7 مارس 2024 في عدد من محافظات مصر.

 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:48  ص
موعد أذان الظهر: 12:06 م
موعد أذان العصر: 3:27 م
موعد أذان المغرب: 5:58   م
موعد أذان العشاء: 7:15 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 4:52 ص
موعد أذان الظهر: 12:11  م
موعد أذان العصر: 3:32 م
موعد أذان المغرب: 6:03 م
موعد أذان العشاء: 7:21  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 4:43 ص
موعد أذان الظهر: 12:02 م
موعد أذان العصر: 3:23 م
موعد أذان المغرب: 5:54 م
موعد أذان العشاء: 7:12 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:48 ص
موعد أذان الظهر: 12:06  م
موعد أذان العصر: 3:27 م
موعد أذان المغرب: 5:59 م
موعد أذان العشاء: 7:16 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 4:50 ص
موعد أذان الظهر: 12:08 م
موعد أذان العصر: 3:29  م
موعد أذان المغرب: 6:00  م
موعد أذان العشاء: 7:17  م

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:46 ص
موعد أذان الظهر: 12:05 م
موعد أذان العصر: 3:26  م
موعد أذان المغرب: 5:57 م
موعد أذان العشاء: 7:15 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:47  ص
موعد أذان الظهر: 12:04  م
موعد أذان العصر: 3:27 م
موعد أذان المغرب: 5:58 م
موعد أذان العشاء: 7:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:43 ص
موعد أذان الظهر:  11:59 ص 
موعد أذان العصر: 3:22  م
موعد أذان المغرب: 5:54 م
موعد أذان العشاء: 7:07 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد أذان الفجر: 4:37 ص
موعد أذان الظهر: 11:56 ص
موعد أذان العصر: 3:17 م
موعد أذان المغرب: 5:48 م
موعد أذان العشاء: 7:06 م

 

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