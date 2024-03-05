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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد صلاة المغرب في رمضان 2024.. وأدعية استقبال الشهر الكريم

صلاة المغرب في رمضان
صلاة المغرب في رمضان 2024

زاد البحث عن موعد صلاة المغرب في رمضان 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي قبيل أيام فقط من استطلاع هلال الشهر الفضيل وفقا لدار الإفتاء المصرية حيث يتم تحديد غرة الشهر الفضيل يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس 2024.

موعد صلاة المغرب في رمضان 2024

يمكن معرفة موعد صلاة المغرب في رمضان 2024 من خلال الإمساكية التي أصدرتها الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي جاءت كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 _ 1 رمضان 1445

آذان الفجر الساعة 4:43 فجرا آذان المغرب الساعة 6:01 مساء.

يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 _ 2 رمضان 1445

آذان الفجر الساعة 4:42 فجرا آذان المغرب الساعة 6:02 مساء.

 

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يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 _ 3 رمضان 1445

آذان الفجر الساعة 4:40 فجرا آذان المغرب الساعة 6:02 مساء.


يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024 _ 4 رمضان 1445

آذان الفجر الساعة 4:39 فجرا آذان المغرب الساعة 6:03 مساء.


يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024 _ 5 رمضان 1445

آذان الفجر الساعة 4:38 فجرا آذان المغرب الساعة 6:03 مساء.


يوم السبت الموافق 16 مارس 2024 _ 6 رمضان 1445

آذان الفجر الساعة 4:37 فجرا آذان المغرب الساعة 6:04 مساء.

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024 _ 7 رمضان 1445

آذان الفجر الساعة 4:53 فجرا آذان المغرب الساعة 6:05 مساء.

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أدعية استقبال شهر رمضان المبارك 2024

اللهم بلغنا شهر رمضان.. واعنا على الصيام والقيام.. وقراءة القرآن.. اللهم بلغنا شهرك المبارك بلوغا يغير أحوالنا إلى أفضل حال.. اللهم اجعله شهرا ينصلح فيه أمورنا وتستقيم فيه حياتنا.. وترزقنا فيه كل الخير في الدنيا والآخرة.

اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه.. وقد عفوت عنا وغفرت لنا.. اللهم اجعلنا من عتقاءك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.. يا ذا الجلال والاكرام.. اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

 

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