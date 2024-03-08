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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 8-3-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لأداء الصلوات الخمس في أوقاتها، والصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، لذا تعرض الدستور لقرائها مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 8-3-2024 في محافظات مصر. 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
القاهرة8-3-202427 شعبان 14454:48 ص6:14 ص12:6 م3:27 م5:58 م7:15 م

 

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الأسكندرية8-3-202427 شعبان 14454:53 ص6:20 ص12:11 م3:32 م6:3 م7:21 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
طنطا8-3-202427 شعبان 14454:49 ص6:16 ص12:7 م3:28 م5:59 م7:16 م
المنصورة8-3-202427 شعبان 14454:47 ص6:14 ص12:5 م3:26 م5:57 م7:15 م
الزقازيق8-3-202427 شعبان 14454:47 ص6:14 ص12:5 م3:26 م5:57 م7:14 م
أسيوط2024-03-827 شعبان 14454:50 ص6:13 ص12:6 م3:28 م6:0 م7:15 م
سوهاج2024-03-827 شعبان 14454:48 ص6:11 ص12:4 م3:27 م5:58 م7:12 م
بنى سويف2024-03-827 شعبان 14454:49 ص6:15 ص12:7 م3:28 م5:59 م7:15 م
المنيا2024-03-827 شعبان 14454:51 ص6:16 ص12:8 م3:30 م6:1 م7:16 م
قنا2024-03-827 شعبان 14454:44 ص6:7 ص12:0 م3:23 م5:54 م7:8 م
أسوان2024-03-827 شعبان 14454:43 ص6:5 ص11:59 ص3:22 م5:54 م7:7 م
مطروح2024-3-827 شعبان 14455:4 ص6:31 ص12:22 م3:43 م6:13 م7:32 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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