مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 8-3-2024 فى محافظات مصر

يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لأداء الصلوات الخمس في أوقاتها، والصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، لذا تعرض الدستور لقرائها مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 8-3-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القاهرة 8-3-2024 27 شعبان 1445 4:48 ص 6:14 ص 12:6 م 3:27 م 5:58 م 7:15 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الأسكندرية 8-3-2024 27 شعبان 1445 4:53 ص 6:20 ص 12:11 م 3:32 م 6:3 م 7:21 م

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء طنطا 8-3-2024 27 شعبان 1445 4:49 ص 6:16 ص 12:7 م 3:28 م 5:59 م 7:16 م المنصورة 8-3-2024 27 شعبان 1445 4:47 ص 6:14 ص 12:5 م 3:26 م 5:57 م 7:15 م الزقازيق 8-3-2024 27 شعبان 1445 4:47 ص 6:14 ص 12:5 م 3:26 م 5:57 م 7:14 م أسيوط 2024-03-8 27 شعبان 1445 4:50 ص 6:13 ص 12:6 م 3:28 م 6:0 م 7:15 م سوهاج 2024-03-8 27 شعبان 1445 4:48 ص 6:11 ص 12:4 م 3:27 م 5:58 م 7:12 م بنى سويف 2024-03-8 27 شعبان 1445 4:49 ص 6:15 ص 12:7 م 3:28 م 5:59 م 7:15 م المنيا 2024-03-8 27 شعبان 1445 4:51 ص 6:16 ص 12:8 م 3:30 م 6:1 م 7:16 م قنا 2024-03-8 27 شعبان 1445 4:44 ص 6:7 ص 12:0 م 3:23 م 5:54 م 7:8 م أسوان 2024-03-8 27 شعبان 1445 4:43 ص 6:5 ص 11:59 ص 3:22 م 5:54 م 7:7 م مطروح 2024-3-8 27 شعبان 1445 5:4 ص 6:31 ص 12:22 م 3:43 م 6:13 م 7:32 م