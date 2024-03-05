مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى محافظات مصر

يحرص المسلمين مع بداية الصباح الباكر معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في محافظات مصر حرصًا منهم على تأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في محافظات مصر المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 5 مارس

وقت صلاة الفجر 4:52 ص.

موعد صلاة الظهر 12:07 ص.

موعد صلاة العصر 27: 3 م.

موعد صلاة المغرب 5:57 م.

موعد صلاة العشاء 7:13 م.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الثلاثاء 5 مارس

وقت صلاة الفجر 4:56 ص.

موعد صلاة الظهر 12:12 ص.

موعد صلاة العصر 3:31 م.

موعد صلاة المغرب 6:01 م.

موعد صلاة العشاء 7:18 م.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 مارس فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:47 ص.

موعد صلاة الظهر 12:03 ص.

موعد صلاة العصر 3:22 م.

موعد صلاة المغرب 5:53 م.

موعد صلاة العشاء 7:09 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:40 ص.

وقت صلاة الظهر 11:55 ص.

موعد صلاة العصر 3:16 م.

وقت صلاة المغرب 5:46 م.

وقت صلاة العشاء 7:01 م.

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مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 5 مارس

وقت صلاة الفجر 4:47 ص.

موعد صلاة الظهر 12:01 ص.

موعد صلاة العصر 23: 3 م.

موعد صلاة المغرب 5:54 م.

موعد صلاة العشاء 7:07 م.